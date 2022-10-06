***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00021285Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000464Bağımsız Denetim Ücreti15.102,19 % 0,00045051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.374.756,89 % 0,04100975Fon Yönetim Ücreti50.704.504,28 % 1,51254323Hisse Senedi Komisyonu1.370,16 % 0,00004087Tahvil Bono Komisyonu26,85 % 0,0000008Gecelik Ters Repo Komisyonu111.653,05 % 0,00333067Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.522,38 % 0,00004541Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar181.822,28 % 0,00542386Türev Araçlar Komisyonu911.336,52 % 0,02718567Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler605.675,39 % 0,01806763TOPLAM GİDERLER53.915.060,71 % 1,60831589DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.352.268.102,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067987BIST