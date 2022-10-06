***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00070105Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001527Bağımsız Denetim Ücreti15.104 % 0,00148399Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri228.820,87 % 0,02248202Fon Yönetim Ücreti3.834.185,88 % 0,37671498Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu937,38 % 0,0000921Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.404,61 % 0,00013801Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar43.441,52 % 0,0042682Türev Araçlar Komisyonu68.390,67 % 0,00671949Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler180.794,43 % 0,01776335TOPLAM GİDERLER4.380.370,08 % 0,43037847DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.017.794.898,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067988BIST