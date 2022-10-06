***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,000346Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000754Bağımsız Denetim Ücreti15.105,01 % 0,00073246Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266.436,46 % 0,01291985Fon Yönetim Ücreti46.618.583,22 % 2,26059565Hisse Senedi Komisyonu8.411,44 % 0,00040788Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu44.092,85 % 0,00213812Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.562,9 % 0,00007579Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,0000756Türev Araçlar Komisyonu171.347,54 % 0,00830886Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.960.493,62 % 0,43450597TOPLAM GİDERLER56.094.882,78 % 2,72011373DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.062.225.641,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067989BIST