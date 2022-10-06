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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.958,1 % 0,00011112
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000348
Bağımsız Denetim Ücreti
15.017,45 % 0,00033657
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
539.611,1 % 0,0120936
Fon Yönetim Ücreti
100.866.795,78 % 2,26059598
Hisse Senedi Komisyonu
296.808,27 % 0,00665198
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
39.958,17 % 0,00089553
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
594,33 % 0,00001332
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.235.122,25 % 0,02768118
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.734.654,17 % 0,03887654
Türev Araçlar Komisyonu
2.556.694,54 % 0,05729986
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.760.603,68 % 0,42045695
TOPLAM GİDERLER
126.050.973,26 % 2,82501612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.461.955.898,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067991


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KRONT 53,65 64.213.713 % 9,98  
CEMTS 38,20 208.202.602 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.399.822.699 % 9,93  
ACSEL 58,75 29.923.300 % 9,92  
BAGFS 31,80 361.122.680 % 9,66  
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Riyal 4,9306 4,9553 % 0,06  
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Altın Ons 1.696 1.696 -16,44  
Altın Gr. 1.020 1.020 -3,02  
Cumhuriyet 6.796 6.898 -41,00  
Tam 6.836 6.892 -39,00  
Yarım 3.331 3.369 -19,00  
Çeyrek 1.669 1.684 -10,00  
Gümüş.Ons 20,30 20,33 -0,34  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 -0,15  
B. Petrol 95,51 95,51 1,09  
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