***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.958,1 % 0,00011112Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000348Bağımsız Denetim Ücreti15.017,45 % 0,00033657Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri539.611,1 % 0,0120936Fon Yönetim Ücreti100.866.795,78 % 2,26059598Hisse Senedi Komisyonu296.808,27 % 0,00665198Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu39.958,17 % 0,00089553Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu594,33 % 0,00001332Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.235.122,25 % 0,02768118Vergiler ve Diğer Harcamalar1.734.654,17 % 0,03887654Türev Araçlar Komisyonu2.556.694,54 % 0,05729986Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.760.603,68 % 0,42045695TOPLAM GİDERLER126.050.973,26 % 2,82501612DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.461.955.898,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067991BIST