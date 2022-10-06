***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.958,1 % 0,00011112
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000348
Bağımsız Denetim Ücreti
15.017,45 % 0,00033657
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
539.611,1 % 0,0120936
Fon Yönetim Ücreti
100.866.795,78 % 2,26059598
Hisse Senedi Komisyonu
296.808,27 % 0,00665198
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
39.958,17 % 0,00089553
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
594,33 % 0,00001332
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.235.122,25 % 0,02768118
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.734.654,17 % 0,03887654
Türev Araçlar Komisyonu
2.556.694,54 % 0,05729986
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.760.603,68 % 0,42045695
TOPLAM GİDERLER
126.050.973,26 % 2,82501612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.461.955.898,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067991
BIST