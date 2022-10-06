***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.355,17 % 0,00176383
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00003281
Bağımsız Denetim Ücreti
15.114,24 % 0,00319072
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
310.002,59 % 0,06544371
Fon Yönetim Ücreti
7.164.818,48 % 1,51254325
Hisse Senedi Komisyonu
6.453,74 % 0,00136243
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.368,85 % 0,0099999
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.465,19 % 0,00030931
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
76.054,48 % 0,01605563
Vergiler ve Diğer Harcamalar
228.626,68 % 0,04826469
Türev Araçlar Komisyonu
138.769,82 % 0,02929528
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.064.605,33 % 0,22474563
TOPLAM GİDERLER
9.061.789,99 % 1,91300719
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
473.693.462,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067992
BIST
17:243.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 19,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:2418,5828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:2418,1466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0411
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:241.016,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,22
|Açılış
|: 1.015,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KONYA
|1.490,50
|137.836.125
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.175.376
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.419.355.437
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.456.162
|% 9,92
|
|CONSE
|5,57
|302.788.651
|% 9,65
|
|INFO
|8,69
|130.572.813
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.975.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|RODRG
|35,00
|4.900.999
|% -5,91
|
|THYAO
|84,55
|4.603.394.081
|% -0,18
|
|SASA
|86,90
|3.959.347.129
|% 2,00
|
|SISE
|30,00
|3.745.697.881
|% 1,83
|
|ASELS
|31,56
|2.751.350.368
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|2.110.513.052
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.110.513.052
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.597.865.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,83
|1.848.705.686
|% -0,54
|
|ODAS
|7,49
|1.016.232.027
|% 3,03
|
|ISCTR
|8,33
|1.110.877.440
|% -0,24
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5844
|% 0,00
|
|Euro
|18,1388
|18,1421
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,5906
|20,6939
|% -0,37
|
|Frank
|18,6278
|18,7400
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,76
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.814
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,24
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|2,00
|