***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.355,17 % 0,00176383Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003281Bağımsız Denetim Ücreti15.114,24 % 0,00319072Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri310.002,59 % 0,06544371Fon Yönetim Ücreti7.164.818,48 % 1,51254325Hisse Senedi Komisyonu6.453,74 % 0,00136243Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu47.368,85 % 0,0099999Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.465,19 % 0,00030931Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu76.054,48 % 0,01605563Vergiler ve Diğer Harcamalar228.626,68 % 0,04826469Türev Araçlar Komisyonu138.769,82 % 0,02929528Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.064.605,33 % 0,22474563TOPLAM GİDERLER9.061.789,99 % 1,91300719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ473.693.462,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067992BIST