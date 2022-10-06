***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.570,6 % 0,00675168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00013861Bağımsız Denetim Ücreti17.415,68 % 0,01553182Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri189.368,91 % 0,16888479Fon Yönetim Ücreti2.096.886,68 % 1,87006553Hisse Senedi Komisyonu5.674,62 % 0,00506079Tahvil Bono Komisyonu433,48 % 0,00038659Gecelik Ters Repo Komisyonu10.639,73 % 0,00948883Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.664,53 % 0,00148448Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu47.329,31 % 0,04220968Vergiler ve Diğer Harcamalar87.141,56 % 0,07771542Türev Araçlar Komisyonu6.755,01 % 0,00602432Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.939,83 % 0,04632148TOPLAM GİDERLER2.522.975,36 % 2,25006401DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.129.048,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067993BIST