***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.570,6 % 0,00361682Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00007425Bağımsız Denetim Ücreti17.415,68 % 0,00832026Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri182.981,6 % 0,08741865Fon Yönetim Ücreti3.914.353,17 % 1,87006483Hisse Senedi Komisyonu11.971,04 % 0,00571911Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.607,99 % 0,00650116Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.466,31 % 0,00261151Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu130.808,96 % 0,0624934Vergiler ve Diğer Harcamalar1.658,27 % 0,00079223Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler637.408,55 % 0,3045191TOPLAM GİDERLER4.923.397,59 % 2,35213132DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.316.442,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067994BIST