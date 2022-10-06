***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.372,85 % 0,01518813Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.884,43 % 0,04207576Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri111.850,86 % 0,31618339Fon Yönetim Ücreti741.534,42 % 2,09619191Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.466,2 % 0,0041447Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.710,47 % 0,04441083Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu45.817,06 % 0,12951705Vergiler ve Diğer Harcamalar89.232,47 % 0,25224504Türev Araçlar Komisyonu987,84 % 0,00279246Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler151.693,84 % 0,42881273TOPLAM GİDERLER1.178.550,44 % 3,33156201DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.375.311,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067995BIST