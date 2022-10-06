***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.211,04 % 0,00328707Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.169,36 % 0,0094992Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.262,82 % 0,07904404Fon Yönetim Ücreti52.263,65 % 0,04079612Hisse Senedi Komisyonu1.235,04 % 0,00096405Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.945,32 % 0,00229907Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.144,37 % 0,00791852Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.492,04 % 0,00818991Vergiler ve Diğer Harcamalar128.398,95 % 0,10022604Türev Araçlar Komisyonu11.594,22 % 0,00905025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.957,38 % 0,01479781TOPLAM GİDERLER353.674,19 % 0,27607206DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.109.374,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067997BIST