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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.211,04 % 0,00328707
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.169,36 % 0,0094992
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.262,82 % 0,07904404
Fon Yönetim Ücreti
52.263,65 % 0,04079612
Hisse Senedi Komisyonu
1.235,04 % 0,00096405
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.945,32 % 0,00229907
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.144,37 % 0,00791852
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.492,04 % 0,00818991
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128.398,95 % 0,10022604
Türev Araçlar Komisyonu
11.594,22 % 0,00905025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.957,38 % 0,01479781
TOPLAM GİDERLER
353.674,19 % 0,27607206
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
128.109.374,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067997


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 53,65 64.968.503 % 9,98  
CEMTS 38,20 208.202.602 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.400.125.656 % 9,93  
ACSEL 58,75 29.964.483 % 9,92  
BAGFS 31,78 361.355.117 % 9,59  
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Altın Gr. 1.013 1.013 -9,77  
Cumhuriyet 6.766 6.869 -70,00  
Tam 6.795 6.853 -78,00  
Yarım 3.311 3.350 -38,00  
Çeyrek 1.658 1.675 -19,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,31 -0,36  
Gümüş Gr. 12,09 12,11 -0,24  
B. Petrol 95,08 95,08 0,66  
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