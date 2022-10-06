***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.211,04 % 0,00328707
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.169,36 % 0,0094992
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.262,82 % 0,07904404
Fon Yönetim Ücreti
52.263,65 % 0,04079612
Hisse Senedi Komisyonu
1.235,04 % 0,00096405
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.945,32 % 0,00229907
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.144,37 % 0,00791852
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.492,04 % 0,00818991
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128.398,95 % 0,10022604
Türev Araçlar Komisyonu
11.594,22 % 0,00905025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.957,38 % 0,01479781
TOPLAM GİDERLER
353.674,19 % 0,27607206
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
128.109.374,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067997
BIST
15:563.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 15,07
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:5618,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:5618,1372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0505
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:561.013,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,77
|Açılış
|: 1.013,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KRONT
|53,65
|64.968.503
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|208.202.602
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.400.125.656
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.964.483
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,78
|361.355.117
|% 9,59
|
|INFO
|8,69
|130.031.183
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,40
|3.957.871.625
|% -0,35
|
|SASA
|87,75
|3.411.887.216
|% 2,99
|
|SISE
|29,80
|2.550.255.285
|% 1,15
|
|ASELS
|31,78
|2.307.530.073
|% 1,08
|
|EREGL
|30,34
|1.446.665.380
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,28
|1.128.890.058
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,11
|1.238.022.406
|% -0,37
|
|ODAS
|7,50
|908.956.824
|% 3,16
|
|AKBNK
|12,83
|1.408.060.653
|% -0,54
|
|ISCTR
|8,33
|799.726.009
|% -0,24
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5880
|18,5899
|% 0,03
|
|Euro
|18,1317
|18,1372
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,5867
|20,6899
|% -0,38
|
|Frank
|18,6161
|18,7282
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,06
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,60
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,77
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.869
|-70,00
|
|Tam
|6.795
|6.853
|-78,00
|
|Yarım
|3.311
|3.350
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.675
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,08
|95,08
|0,66
|