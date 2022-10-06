***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.964,22 % 0,05654112Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.516,24 % 0,1433688Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.699,48 % 0,94799457Fon Yönetim Ücreti22.103,43 % 0,42161269Hisse Senedi Komisyonu1.465,04 % 0,02794496Tahvil Bono Komisyonu16,31 % 0,00031111Gecelik Ters Repo Komisyonu64,44 % 0,00122916Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu519,88 % 0,00991647Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.629,76 % 0,1264596Vergiler ve Diğer Harcamalar10.063,59 % 0,19195832Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.889,54 % 0,05511664TOPLAM GİDERLER103.931,93 % 1,98245345DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.242.591,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067998BIST