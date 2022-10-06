***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.818,52 % 0,00142656Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003252Bağımsız Denetim Ücreti15.100,97 % 0,0031594Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri143.646,54 % 0,03005347Fon Yönetim Ücreti10.804.990,41 % 2,26060031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21.173,44 % 0,00442987Gecelik Ters Repo Komisyonu13.017,6 % 0,00272352Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu129.050,84 % 0,02699978Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00032618Türev Araçlar Komisyonu108.377,46 % 0,02267453Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler109.701,11 % 0,02295147TOPLAM GİDERLER11.353.591,33 % 2,3753776DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ477.969.959,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067999BIST