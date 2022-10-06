***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00227558Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004957Bağımsız Denetim Ücreti15.103,93 % 0,00481691Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.688,18 % 0,03753287Fon Yönetim Ücreti236.267,96 % 0,07535009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.387,65 % 0,0013993Gecelik Ters Repo Komisyonu14.924,33 % 0,00475964Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.434,14 % 0,00683573Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,0004972Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.851,75 % 0,01844996TOPLAM GİDERLER476.507,68 % 0,15196686DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ313.560.269,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068000BIST