***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00014636Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000319Bağımsız Denetim Ücreti15.103,06 % 0,00030981Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri671.366,09 % 0,01377159Fon Yönetim Ücreti110.204.253,31 % 2,26059604Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu808,22 % 0,00001658Gecelik Ters Repo Komisyonu22.129,21 % 0,00045393Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.025,35 % 0,00002103Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu143.803,27 % 0,00294981Vergiler ve Diğer Harcamalar916.385,41 % 0,01879762Türev Araçlar Komisyonu142.198,17 % 0,00291688Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler769.674,58 % 0,01578817TOPLAM GİDERLER112.894.037,39 % 2,315771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.875.008.687,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068001BIST