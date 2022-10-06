***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.418,5 % 0,00083611Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001752Bağımsız Denetim Ücreti15.066,28 % 0,00169806Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri318.686,84 % 0,03591792Fon Yönetim Ücreti12.200.198,72 % 1,37503576Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.285,24 % 0,00059568Gecelik Ters Repo Komisyonu27.306,34 % 0,00307759Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu136.822,8 % 0,01542075Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00017571Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler186.723,89 % 0,02104491TOPLAM GİDERLER12.899.223,05 % 1,45382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ887.264.105,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068002BIST