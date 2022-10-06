***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,0004158Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000906Bağımsız Denetim Ücreti15.103,06 % 0,0008801Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri250.509,86 % 0,01459797Fon Yönetim Ücreti2.595.546,45 % 0,15125041Hisse Senedi Komisyonu85.195,47 % 0,0049646Tahvil Bono Komisyonu23.767,59 % 0,00138501Gecelik Ters Repo Komisyonu153.125,68 % 0,0089231Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu57.748,07 % 0,00336516Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar179.404,53 % 0,01045445Türev Araçlar Komisyonu56.734,99 % 0,00330612Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler327.371,07 % 0,01907691TOPLAM GİDERLER3.751.797,49 % 0,21862868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.716.059.126,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068003BIST