***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.135,3 % 0,0004158
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000906
Bağımsız Denetim Ücreti
15.103,06 % 0,0008801
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
250.509,86 % 0,01459797
Fon Yönetim Ücreti
2.595.546,45 % 0,15125041
Hisse Senedi Komisyonu
85.195,47 % 0,0049646
Tahvil Bono Komisyonu
23.767,59 % 0,00138501
Gecelik Ters Repo Komisyonu
153.125,68 % 0,0089231
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
57.748,07 % 0,00336516
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
179.404,53 % 0,01045445
Türev Araçlar Komisyonu
56.734,99 % 0,00330612
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
327.371,07 % 0,01907691
TOPLAM GİDERLER
3.751.797,49 % 0,21862868
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.716.059.126,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068003
BIST
15:593.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 7,08
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:5918,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:5918,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0331
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:591.014,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,36
|Açılış
|: 1.014,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KRONT
|53,65
|64.213.713
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|208.202.602
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.822.699
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.923.300
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,80
|361.122.680
|% 9,66
|
|INFO
|8,69
|129.988.324
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,30
|3.953.151.763
|% -0,47
|
|SASA
|87,70
|3.407.011.249
|% 2,93
|
|SISE
|29,68
|2.512.644.417
|% 0,75
|
|ASELS
|31,78
|2.301.162.212
|% 1,08
|
|EREGL
|30,32
|1.438.168.118
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,27
|1.123.633.541
|% -0,70
|
|YKBNK
|8,09
|1.229.655.087
|% -0,61
|
|ODAS
|7,49
|905.377.996
|% 3,03
|
|AKBNK
|12,81
|1.400.681.748
|% -0,70
|
|ISCTR
|8,32
|795.628.835
|% -0,36
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5880
|18,5899
|% 0,03
|
|Euro
|18,1317
|18,1372
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,5597
|20,6628
|% -0,51
|
|Frank
|18,6048
|18,7169
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,06
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,44
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|-41,00
|
|Tam
|6.836
|6.892
|-39,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,51
|95,51
|1,09
|