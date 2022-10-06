***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00407667Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000888Bağımsız Denetim Ücreti15.104 % 0,0086295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.671,19 % 0,05637465Fon Yönetim Ücreti1.973.480,53 % 1,12752548Hisse Senedi Komisyonu46.271,92 % 0,02643693Tahvil Bono Komisyonu15.942,76 % 0,00910871Gecelik Ters Repo Komisyonu6.174,9 % 0,00352796Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu41.370,82 % 0,02363674Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.581,54 % 0,00090359Türev Araçlar Komisyonu48.423,14 % 0,02766601Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.899,9 % 0,02850974TOPLAM GİDERLER2.304.211,42 % 1,31648478DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ175.027.577,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068004BIST