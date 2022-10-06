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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 14:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.561,37 % 0,00149146
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00006509
Bağımsız Denetim Ücreti
15.102,19 % 0,00632464
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.495,91 % 0,05004362
Fon Yönetim Ücreti
3.611.706,59 % 1,51254451
Hisse Senedi Komisyonu
2.513,47 % 0,00105261
Tahvil Bono Komisyonu
12.206,33 % 0,00511188
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.069,38 % 0,00337937
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.156,81 % 0,02561182
TOPLAM GİDERLER
3.833.967,47 % 1,60562501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
238.783.492,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068005


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.490,50 131.881.577 % 10,00  
CEMTS 38,20 238.531.651 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.407.743.815 % 9,93  
ACSEL 58,75 30.194.490 % 9,92  
KRONT 53,60 70.679.011 % 9,88  
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16:54 Alış Satış %  
Dolar 18,5781 18,5931 % 0,05  
Euro 18,1109 18,1201 % -0,37  
Sterlin 20,5990 20,7023 % -0,32  
Frank 18,6231 18,7353 % -0,30  
Riyal 4,9296 4,9543 % 0,04  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.697 -16,18  
Altın Gr. 1.015 1.015 -8,05  
Cumhuriyet 6.784 6.887 -52,00  
Tam 6.812 6.868 -63,00  
Yarım 3.319 3.358 -30,00  
Çeyrek 1.663 1.678 -16,00  
Gümüş.Ons 20,15 20,18 -0,49  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 -0,20  
B. Petrol 96,11 96,11 1,69  
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