***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.561,37 % 0,00149146
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00006509
Bağımsız Denetim Ücreti
15.102,19 % 0,00632464
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.495,91 % 0,05004362
Fon Yönetim Ücreti
3.611.706,59 % 1,51254451
Hisse Senedi Komisyonu
2.513,47 % 0,00105261
Tahvil Bono Komisyonu
12.206,33 % 0,00511188
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.069,38 % 0,00337937
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.156,81 % 0,02561182
TOPLAM GİDERLER
3.833.967,47 % 1,60562501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
238.783.492,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068005
BIST
16:543.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 6,74
|Açılış
|: 3.554
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
16:5418,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:5418,1201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0676
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:541.015,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.015,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KONYA
|1.490,50
|131.881.577
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|238.531.651
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.407.743.815
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.194.490
|% 9,92
|
|KRONT
|53,60
|70.679.011
|% 9,88
|
|INFO
|8,69
|130.360.812
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.945.984
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|83,95
|4.333.495.147
|% -0,89
|
|SASA
|86,55
|3.782.887.916
|% 1,58
|
|SISE
|29,76
|3.218.273.136
|% 1,02
|
|ASELS
|31,52
|2.604.465.742
|% 0,25
|
|EKGYO
|4,29
|1.762.686.267
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,29
|1.762.686.267
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,09
|1.446.210.270
|% -0,61
|
|AKBNK
|12,77
|1.706.219.016
|% -1,01
|
|ODAS
|7,47
|978.215.151
|% 2,75
|
|ISCTR
|8,31
|991.047.807
|% -0,48
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,5931
|% 0,05
|
|Euro
|18,1109
|18,1201
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5990
|20,7023
|% -0,32
|
|Frank
|18,6231
|18,7353
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-16,18
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-8,05
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-52,00
|
|Tam
|6.812
|6.868
|-63,00
|
|Yarım
|3.319
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|1,69
|
Seans Raporu
16:54
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17:09CEMTS
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17:08XU100
Endeks 3, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 53, 789.00 milyon TL de
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17:08KRONT
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