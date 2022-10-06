***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.561,37 % 0,00149146Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00006509Bağımsız Denetim Ücreti15.102,19 % 0,00632464Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.495,91 % 0,05004362Fon Yönetim Ücreti3.611.706,59 % 1,51254451Hisse Senedi Komisyonu2.513,47 % 0,00105261Tahvil Bono Komisyonu12.206,33 % 0,00511188Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.069,38 % 0,00337937Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.156,81 % 0,02561182TOPLAM GİDERLER3.833.967,47 % 1,60562501DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ238.783.492,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068005BIST