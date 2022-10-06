***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00125995Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002744Bağımsız Denetim Ücreti15.103,06 % 0,0026669Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri300.034,51 % 0,05298003Fon Yönetim Ücreti8.565.775,37 % 1,5125428Hisse Senedi Komisyonu2.513,47 % 0,00105261Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu37.879,39 % 0,00668873Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.539,51 % 0,00027185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu63.214,53 % 0,01116241Vergiler ve Diğer Harcamalar41.069,46 % 0,00725204Türev Araçlar Komisyonu47.431,52 % 0,00837545Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.029.186,18 % 0,18173348TOPLAM GİDERLER10.123.636,35 % 1,78762956DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ566.316.230,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068006BIST