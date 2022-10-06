***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.135,3 % 0,00125995
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00002744
Bağımsız Denetim Ücreti
15.103,06 % 0,0026669
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
300.034,51 % 0,05298003
Fon Yönetim Ücreti
8.565.775,37 % 1,5125428
Hisse Senedi Komisyonu
2.513,47 % 0,00105261
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37.879,39 % 0,00668873
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.539,51 % 0,00027185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
63.214,53 % 0,01116241
Vergiler ve Diğer Harcamalar
41.069,46 % 0,00725204
Türev Araçlar Komisyonu
47.431,52 % 0,00837545
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.029.186,18 % 0,18173348
TOPLAM GİDERLER
10.123.636,35 % 1,78762956
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
566.316.230,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068006
BIST
16:083.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 10,55
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:0818,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:0818,1564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0313
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:081.014,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,44
|Açılış
|: 1.014,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:06
|CEMTS
|38,20
|208.263.913
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.401.984.784
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.118.173
|% 9,92
|
|KRONT
|53,60
|67.810.514
|% 9,88
|
|BAGFS
|31,62
|368.036.059
|% 9,03
|
|INFO
|8,69
|130.093.290
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,35
|4.055.111.041
|% -0,41
|
|SASA
|87,55
|3.458.857.040
|% 2,76
|
|SISE
|29,70
|2.686.446.820
|% 0,81
|
|ASELS
|31,80
|2.339.547.214
|% 1,15
|
|AKBNK
|12,76
|1.506.181.695
|% -1,09
|
|EKGYO
|4,29
|1.205.179.686
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,12
|1.303.374.507
|% -0,25
|
|ODAS
|7,47
|935.427.232
|% 2,75
|
|AKBNK
|12,76
|1.506.181.695
|% -1,09
|
|ISCTR
|8,32
|848.084.961
|% -0,36
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5907
|% 0,04
|
|Euro
|18,1450
|18,1487
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,6398
|20,7433
|% -0,13
|
|Frank
|18,6304
|18,7426
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9304
|4,9552
|% 0,06
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|-8,36
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.869
|-70,00
|
|Tam
|6.806
|6.864
|-67,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|-0,18
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|0,85
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21HURGZ
Yüzde 7.44 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 930, 844 adet işlem
-
16:20BLCYT
Yüzde 5.51 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 869, 015 adet işlem
-
16:19IDEAS
Yüzde 6.69 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 995, 731 adet işlem
-
16:18XU100
Endeks 3, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 47, 267.00 milyon TL de
-
16:18BAGFS
Yüzde 8.83 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 715, 198 adet işlem