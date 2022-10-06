***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.713 % 0,00028585Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.678,86 % 0,00074513Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.132,43 % 0,00655394Fon Yönetim Ücreti4.945.208,12 % 0,38070775Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.535,05 % 0,00088803Gecelik Ters Repo Komisyonu148.117,68 % 0,01140287Vadeli Ters Repo Komisyonu4.725 % 0,00036375Borsa Para Piyasası Komisyonu72.356,71 % 0,00557039Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00003063Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler130.695,67 % 0,01006163TOPLAM GİDERLER5.411.560,42 % 0,41660996DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.298.951.268,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068007BIST