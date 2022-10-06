***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.561,37 % 0,00132777
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00005794
Bağımsız Denetim Ücreti
15.104 % 0,00563116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.798,07 % 0,0230399
Fon Yönetim Ücreti
6.972.235,23 % 2,59942793
Hisse Senedi Komisyonu
1.307.136,83 % 0,4873341
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
54.739,71 % 0,02040837
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45.016,85 % 0,01678344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.559,02 % 0,00058124
Türev Araçlar Komisyonu
209.285,69 % 0,07802707
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
66.678,06 % 0,02485929
TOPLAM GİDERLER
8.737.270,25 % 3,25747821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
268.221.909,55 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068013
BIST
16:113.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 11,45
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:1118,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:1118,1405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0472
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:111.015,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.015,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:11
|CEMTS
|38,20
|208.483.907
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.403.041.744
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.119.348
|% 9,92
|
|KRONT
|53,45
|68.149.924
|% 9,57
|
|BAGFS
|31,72
|370.850.394
|% 9,38
|
|INFO
|8,69
|130.123.358
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,10
|4.105.790.616
|% -0,71
|
|SASA
|87,70
|3.473.425.942
|% 2,93
|
|SISE
|29,68
|2.744.076.872
|% 0,75
|
|ASELS
|31,80
|2.348.996.716
|% 1,15
|
|EREGL
|30,24
|1.527.484.770
|% -0,26
|
|EKGYO
|4,31
|1.406.205.924
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,12
|1.319.005.743
|% -0,25
|
|ODAS
|7,45
|941.730.682
|% 2,48
|
|AKBNK
|12,75
|1.517.680.531
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,32
|860.471.261
|% -0,36
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5815
|18,5965
|% 0,07
|
|Euro
|18,1352
|18,1405
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,6682
|20,7719
|% 0,01
|
|Frank
|18,6254
|18,7376
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% 0,04
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-11,64
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|-62,00
|
|Tam
|6.810
|6.869
|-62,00
|
|Yarım
|3.318
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|0,89
|