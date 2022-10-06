***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.561,37 % 0,00132777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005794Bağımsız Denetim Ücreti15.104 % 0,00563116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.798,07 % 0,0230399Fon Yönetim Ücreti6.972.235,23 % 2,59942793Hisse Senedi Komisyonu1.307.136,83 % 0,4873341Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu54.739,71 % 0,02040837Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu45.016,85 % 0,01678344Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00058124Türev Araçlar Komisyonu209.285,69 % 0,07802707Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66.678,06 % 0,02485929TOPLAM GİDERLER8.737.270,25 % 3,25747821DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ268.221.909,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068013BIST