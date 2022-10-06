***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.561,37 % 0,00009819Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000428Bağımsız Denetim Ücreti15.103,06 % 0,0004164Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri336.863,18 % 0,00928741Fon Yönetim Ücreti97.016.983,6 % 2,67478486Hisse Senedi Komisyonu2.098.625,01 % 0,05785967Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu346.888,68 % 0,00956382Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu141.181,39 % 0,00389241Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00004298Türev Araçlar Komisyonu659.871,08 % 0,01819283Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler605.309,78 % 0,01668856TOPLAM GİDERLER101.226.101,59 % 2,7908314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.627.094.839,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068023BIST