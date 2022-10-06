***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.135,3 % 0,00013839
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000301
Bağımsız Denetim Ücreti
15.103,93 % 0,00029295
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
691.752,78 % 0,01341711
Fon Yönetim Ücreti
57.423.369,7 % 1,11377327
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
15.549,28 % 0,00030159
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.506.288,96 % 0,02921571
Vadeli Ters Repo Komisyonu
22.246,88 % 0,0004315
Borsa Para Piyasası Komisyonu
759.595,44 % 0,01473298
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.559,02 % 0,00003024
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
791.958,86 % 0,01536069
TOPLAM GİDERLER
61.234.715,57 % 1,18769745
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.155.750.381,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068024
BIST
17:513.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,62
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5118,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5118,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:511.017,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.017,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EGEEN
|2.591,80
|300.069.547
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|138.962.943
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|138.726.934
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.078.497
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.823.515
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.758.911
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.616
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|RODRG
|34,14
|6.070.775
|% -8,23
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|THYAO
|84,70
|5.361.453.835
|% 0,00
|
|SASA
|87,05
|4.115.408.781
|% 2,17
|
|SISE
|29,92
|4.029.221.037
|% 1,56
|
|ASELS
|31,52
|2.901.049.956
|% 0,25
|
|EKGYO
|4,32
|2.215.736.082
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,32
|2.215.736.082
|% 0,47
|
|YKBNK
|8,16
|1.713.841.914
|% 0,25
|
|AKBNK
|12,95
|2.012.862.094
|% 0,39
|
|ISCTR
|8,38
|1.257.357.646
|% 0,36
|
|ODAS
|7,53
|1.085.727.044
|% 3,58
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5874
|% 0,02
|
|Euro
|18,1500
|18,1600
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,5736
|20,6768
|% -0,45
|
|Frank
|18,6298
|18,7420
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,02
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,67
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,83
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.811
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.319
|3.359
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,28
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|2,41
|
Seans Raporu
17:49
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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