***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00013839Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000301Bağımsız Denetim Ücreti15.103,93 % 0,00029295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri691.752,78 % 0,01341711Fon Yönetim Ücreti57.423.369,7 % 1,11377327Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.549,28 % 0,00030159Gecelik Ters Repo Komisyonu1.506.288,96 % 0,02921571Vadeli Ters Repo Komisyonu22.246,88 % 0,0004315Borsa Para Piyasası Komisyonu759.595,44 % 0,01473298Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00003024Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler791.958,86 % 0,01536069TOPLAM GİDERLER61.234.715,57 % 1,18769745DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.155.750.381,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068024BIST