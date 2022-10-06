***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,0015421Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003359Bağımsız Denetim Ücreti15.104,87 % 0,00326451Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri212.372,53 % 0,04589856Fon Yönetim Ücreti8.436.466,68 % 1,82331355Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.887,96 % 0,00300151Gecelik Ters Repo Komisyonu145.136,57 % 0,03136733Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.173,55 % 0,00046975Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00033694Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.002,02 % 0,02182885TOPLAM GİDERLER8.934.993,92 % 1,93105669DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ462.699.720,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068025BIST