***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 14:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.135,3 % 0,0015421
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00003359
Bağımsız Denetim Ücreti
15.104,87 % 0,00326451
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
212.372,53 % 0,04589856
Fon Yönetim Ücreti
8.436.466,68 % 1,82331355
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.887,96 % 0,00300151
Gecelik Ters Repo Komisyonu
145.136,57 % 0,03136733
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.173,55 % 0,00046975
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.559,02 % 0,00033694
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
101.002,02 % 0,02182885
TOPLAM GİDERLER
8.934.993,92 % 1,93105669
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
462.699.720,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068025
BIST
17:503.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,79
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5018,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5018,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:501.017,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,62
|Açılış
|: 1.017,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KONYA
|1.490,50
|139.003.186
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.591,80
|300.339.094
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|139.218.877
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.078.497
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.847.619
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.772.025
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.616
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|RODRG
|34,44
|6.328.288
|% -7,42
|
|KLRHO
|26,62
|150.872.730
|% -6,27
|
|THYAO
|84,60
|5.376.563.274
|% -0,12
|
|SASA
|87,00
|4.133.460.414
|% 2,11
|
|SISE
|29,84
|4.052.597.459
|% 1,29
|
|ASELS
|31,48
|2.931.689.726
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,31
|2.228.747.205
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.228.747.205
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,18
|1.740.471.908
|% 0,49
|
|AKBNK
|12,96
|2.023.999.863
|% 0,47
|
|ISCTR
|8,36
|1.277.550.934
|% 0,12
|
|ODAS
|7,55
|1.089.331.829
|% 3,85
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5874
|% 0,02
|
|Euro
|18,1915
|18,1950
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,6110
|20,7144
|% -0,27
|
|Frank
|18,6474
|18,7597
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,73
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.828
|6.891
|-40,00
|
|Yarım
|3.327
|3.369
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|2,52
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında