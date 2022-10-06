***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.561,37 % 0,00073532Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003209Bağımsız Denetim Ücreti15.103,06 % 0,00311835Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.627,66 % 0,01829907Fon Yönetim Ücreti12.589.780,08 % 2,5994279Hisse Senedi Komisyonu545.803,46 % 0,11269273Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu91.588,97 % 0,01891049Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu47.021,49 % 0,00970859Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00032189Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.340,33 % 0,02319505TOPLAM GİDERLER13.495.540,86 % 2,78644148DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ484.328.881,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068026BIST