***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00949848Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00020689Bağımsız Denetim Ücreti15.104 % 0,02010638Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.853,36 % 0,12227482Fon Yönetim Ücreti1.369.680,01 % 1,82331241Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.573,36 % 0,00342565Gecelik Ters Repo Komisyonu2.402,14 % 0,00319772Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.547,11 % 0,01670266Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00207536Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.005,55 % 0,04127446TOPLAM GİDERLER1.534.015,27 % 2,04207483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.120.423,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068027BIST