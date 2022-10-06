***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.135,3 % 0,00017089Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000372Bağımsız Denetim Ücreti15.103,06 % 0,00036172Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.267.637,71 % 0,03035975Fon Yönetim Ücreti102.197.326,93 % 2,4476118Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu151.988,79 % 0,00364011Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.466,7 % 0,00005908Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu489.820,78 % 0,01173114Vergiler ve Diğer Harcamalar160.461,32 % 0,00384303Türev Araçlar Komisyonu465.906,8 % 0,0111584Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler639.458,66 % 0,01531495TOPLAM GİDERLER105.397.461,47 % 2,52425458DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.175.389.527,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068029BIST