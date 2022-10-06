***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.138,94 % 0,00090843Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001978Bağımsız Denetim Ücreti15.183,62 % 0,00193211Alınan Kredi Faizleri0 % 0Bo0Vergiler ve Diğer Harcamalar75.325,69 % 0,00958517Türev Araçlar Komisyonu513.281,65 % 0,0653149Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler181.754,16 % 0,02312815TOPLAM GİDERLER18.220.034,04 % 2,31849253DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ785.856.923,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068030BIST