***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.786,56 % 0,01407946Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00057789Bağımsız Denetim Ücreti15.396,67 % 0,05724899Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.907,87 % 0,1186421Fon Yönetim Ücreti474.763,57 % 1,76529954Hisse Senedi Komisyonu44.646,48 % 0,1660077Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.433,88 % 0,0127681Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.553,84 % 0,01693241Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00579686Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.209,71 % 0,34286068TOPLAM GİDERLER672.413,02 % 2,50021372DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.894.221,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068032BIST