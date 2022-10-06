***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.354,67 % 0,08060248Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00149943Bağımsız Denetim Ücreti15.358,81 % 0,14817558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.895,48 % 0,28841949Fon Yönetim Ücreti15.677,62 % 0,15125133Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.109,3 % 0,02034967Gecelik Ters Repo Komisyonu8.945,32 % 0,08630083Vadeli Ters Repo Komisyonu622,16 % 0,00600235Borsa Para Piyasası Komisyonu2.046,28 % 0,01974168Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,01504079Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.795,86 % 0,06556371TOPLAM GİDERLER91.519,94 % 0,88294734DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.365.277,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068035BIST