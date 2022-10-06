***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.143,4 % 0,00020335Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000442Bağımsız Denetim Ücreti15.102,05 % 0,00042991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri376.147,75 % 0,01070773Fon Yönetim Ücreti79.411.576,17 % 2,26059592Hisse Senedi Komisyonu12.936,46 % 0,00036826Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu48.936,07 % 0,00139305Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.638,28 % 0,00004664Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.559,02 % 0,00004438Türev Araçlar Komisyonu302.443,32 % 0,0086096Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.538.976,33 % 0,47081224TOPLAM GİDERLER96.716.614,27 % 2,75321552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.512.860.279,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067990BIST