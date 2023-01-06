***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2023 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.433,12 % 0,00180732
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,17 % 0,00007569
Bağımsız Denetim Ücreti
21.000,47 % 0,00450065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.237,74 % 0,03927002
Fon Yönetim Ücreti
14.000.280,74 % 3,00042585
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.446,22 % 0,00631067
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.198,73 % 0,00282864
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 %ıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
141.409,05 % 0,03030563
TOPLAM GİDERLER
14.700.414,05 % 3,15047271
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
466.609.788,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095061
BIST
13:575.243
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 126,14
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:5718,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:5719,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0386
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:571.108,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.108,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:55
|HKTM
|61,65
|59.567.264
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|86.031.119
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|15.952.056
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,24
|161.793.122
|% -8,05
|
|MARTI
|5,07
|94.240.599
|% -7,48
|
|ADEL
|128,90
|80.638.267
|% -5,98
|
|THYAO
|139,90
|7.048.386.015
|% 3,48
|
|EREGL
|40,16
|5.620.020.899
|% 0,20
|
|ASELS
|61,30
|5.285.182.417
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,05
|3.423.764.294
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,23
|2.922.729.439
|% 1,28
|
|EKGYO
|9,05
|3.423.764.294
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,74
|1.917.809.447
|% 2,48
|
|KRDMD
|18,23
|2.922.729.439
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,84
|423.252.583
|% 4,03
|
|EREGL
|40,16
|5.620.020.899
|% 0,20
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7497
|18,7774
|% 0,07
|
|Euro
|19,7166
|19,7271
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,1888
|22,3000
|% -0,45
|
|Frank
|19,8956
|20,0155
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9777
|5,0027
|% 0,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,19
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,41
|