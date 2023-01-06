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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2023 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.433,12 % 0,00180732
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,17 % 0,00007569
Bağımsız Denetim Ücreti
21.000,47 % 0,00450065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.237,74 % 0,03927002
Fon Yönetim Ücreti
14.000.280,74 % 3,00042585
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.446,22 % 0,00631067
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.198,73 % 0,00282864
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 %ıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
141.409,05 % 0,03030563
TOPLAM GİDERLER
14.700.414,05 % 3,15047271
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
466.609.788,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095061


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AYES 55,60 799.806 % 9,99  
SNKRN 30,74 3.178.144 % 9,94  
EGGUB 104,10 86.031.119 % 9,93  
DOKTA 55,90 15.952.056 % 9,93  
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Dolar 18,7497 18,7774 % 0,07  
Euro 19,7166 19,7271 % -0,19  
Sterlin 22,1888 22,3000 % -0,45  
Frank 19,8956 20,0155 % -0,32  
Riyal 4,9777 5,0027 % 0,01  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 4,13  
Altın Gr. 1.108 1.108 2,19  
Cumhuriyet 7.481 7.594 -5,00  
Tam 7.529 7.590 2,00  
Yarım 3.646 3.710 1,00  
Çeyrek 1.829 1.855 1,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,48 0,22  
Gümüş Gr. 14,16 14,18 0,15  
B. Petrol 79,10 79,10 0,41  
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