***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.433,12 % 0,00180732Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri353,17 % 0,00007569Bağımsız Denetim Ücreti21.000,47 % 0,00450065Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri183.237,74 % 0,03927002Fon Yönetim Ücreti14.000.280,74 % 3,00042585Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29.446,22 % 0,00631067Gecelik Ters Repo Komisyonu13.198,73 % 0,00282864Vadeli Ters Repo Komisyonu0 %ıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler141.409,05 % 0,03030563TOPLAM GİDERLER14.700.414,05 % 3,15047271DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ466.609.788,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095061BIST