***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.02.2020 10:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 06.12.2010 2005-2008 Finans Portföy Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2008 ? 2010 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 2010 - 2014 YapıKredi Portföy Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2014 ? Güncel Tarih YapiKredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Müdürü 12 İLERİ DÜZEY-TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821389
BIST
15:58115.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 403,46
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:586,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:586,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:58325,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,46
|Açılış
|: 325,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,00
|39.730.484
|% 18,48
|
|OYAYO
|2,56
|35.956.290
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,09
|133.143.809
|% 13,61
|
|DERAS
|3,88
|21.771.000
|% 12,46
|
|ALGYO
|16,52
|156.074.518
|% 12,23
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,26
|4.441.657
|% -6,88
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,95
|8.473.173
|% -5,94
|
|THYAO
|13,68
|2.782.840.027
|% -1,30
|
|ASELS
|29,26
|1.193.046.792
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,84
|563.537.369
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|389.843.984
|% 1,83
|
|KARSN
|2,07
|344.786.845
|% 11,29
|
|THYAO
|13,68
|2.782.840.027
|% -1,30
|
|KRDMD
|2,84
|563.537.369
|% 0,35
|
|KARSN
|2,07
|344.786.845
|% 11,29
|
|ODAS
|2,22
|389.843.984
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,31
|159.511.093
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9382
|7,9781
|% 0,74
|
|Frank
|6,2531
|6,2908
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6330
|1,6412
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-9,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|-50,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-24,47
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,23
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,13
|
Seans Raporu
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16:12VKFYO
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16:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi THYAO, KRDMD, ODAS