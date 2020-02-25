***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.02.2020 10:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk Yılmaz 01.10.2013 2013-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2011-2013 / Türkiye Vakıflar Bankası / Müdür Yardımcısı 2009-2011 / Halk Yatırım / Yönetmen 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821391
BIST
16:17114.855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,35
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:176,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:176,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:17326,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,37
|Açılış
|: 326,54
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|40.969.088
|% 19,91
|
|DERAS
|3,97
|35.571.887
|% 15,07
|
|OYAYO
|2,56
|35.968.309
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,09
|134.544.844
|% 13,61
|
|ALGYO
|16,49
|158.077.765
|% 12,03
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,18
|4.542.331
|% -7,03
|
|JANTS
|60,50
|8.779.584
|% -6,64
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,64
|2.868.881.104
|% -1,59
|
|ASELS
|29,18
|1.214.885.971
|% 1,96
|
|KRDMD
|2,83
|576.616.603
|% 0,00
|
|KARSN
|2,04
|432.440.584
|% 9,68
|
|ODAS
|2,22
|400.558.734
|% 1,83
|
|KARSN
|2,04
|432.440.584
|% 9,68
|
|THYAO
|13,64
|2.868.881.104
|% -1,59
|
|KRDMD
|2,83
|576.616.603
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|400.558.734
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,30
|164.444.642
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9494
|7,9893
|% 0,88
|
|Frank
|6,2625
|6,3003
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6346
|1,6428
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-8,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,09
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-22,30
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,14
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,15
|
Seans Raporu
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