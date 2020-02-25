***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.02.2020 10:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821392
BIST
14:34114.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -229,11
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
14:346,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
14:346,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
14:34326,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,97
|32.175.755
|% 18,13
|
|OYAYO
|2,56
|35.513.482
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,62
|140.926.848
|% 12,91
|
|MIPAZ
|3,27
|169.607.083
|% 11,22
|
|GSRAY
|4,00
|121.766.541
|% 11,11
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,50
|7.646.114
|% -6,64
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,56
|4.098.874
|% -6,31
|
|THYAO
|13,56
|2.040.458.769
|% -2,16
|
|ASELS
|29,08
|974.206.631
|% 1,61
|
|KRDMD
|2,82
|470.273.384
|% -0,35
|
|ODAS
|2,20
|334.637.719
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,82
|275.041.237
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,82
|470.273.384
|% -0,35
|
|ODAS
|2,20
|334.637.719
|% 0,92
|
|THYAO
|13,56
|2.040.458.769
|% -2,16
|
|CEMAS
|1,29
|128.547.961
|% -0,77
|
|IHLGM
|1,25
|110.197.405
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9548
|7,9947
|% 0,95
|
|Frank
|6,2608
|6,2985
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6348
|1,6430
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,27
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-34,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|-44,00
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-21,29
|
|Çeyrek
|523
|534
|-10,64
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,19
|