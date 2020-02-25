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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.02.2020 10:30
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2017-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY HİSSE SENEDİ FONLARI MÜDÜRÜ 2016 - 2017/ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 2013-2016/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI 2012-2013/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / HİSSE SENETLERİ FON YÖNETİMİ KIDEMLİ FON YÖNETİCİSİ 2010-2012/ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK FON YÖNETİMİ FON YÖNETİCİSİ 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821392


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OYAYO 2,56 35.513.482 % 14,80  
ALGYO 16,62 140.926.848 % 12,91  
MIPAZ 3,27 169.607.083 % 11,22  
GSRAY 4,00 121.766.541 % 11,11  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9548 7,9947 % 0,95  
Frank 6,2608 6,2985 % 0,61  
Riyal 1,6348 1,6430 % 0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 -9,27  
Altın Gr. 327 327 0,50  
Cumhuriyet 2.168 2.201 -34,00  
Tam 2.155 2.209 -44,00  
Yarım 1.042 1.069 -21,29  
Çeyrek 523 534 -10,64  
Gümüş.Ons 18,39 18,43 -0,24  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 -0,02  
B. Petrol 55,58 55,58 -0,19  
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