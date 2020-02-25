***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSEMİH KARA 01.10.2014 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Serbest Fonlar Müdürü 2011-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2007-2011 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821393BIST