***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.02.2020 10:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SEMİH KARA 01.10.2014 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Serbest Fonlar Müdürü 2011-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2007-2011 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821393
BIST
14:31114.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -386,78
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
14:316,1428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
14:316,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,6640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
14:31326,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,34
|Açılış
|: 326,51
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|16,58
|139.277.737
|% 12,64
|
|MIPAZ
|3,27
|168.891.768
|% 11,22
|
|GSRAY
|3,99
|121.193.035
|% 10,83
|
|EPLAS
|13,75
|93.969
|% 10,00
|
|KLNMA
|42,62
|53.591.903
|% 9,28
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,35
|7.588.699
|% -6,87
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,50
|4.085.630
|% -6,43
|
|SNGYO
|1,27
|518.137
|% -5,22
|
|THYAO
|13,56
|2.012.143.820
|% -2,16
|
|ASELS
|29,08
|970.686.411
|% 1,61
|
|KRDMD
|2,81
|469.764.170
|% -0,71
|
|ODAS
|2,19
|334.438.998
|% 0,46
|
|IPEKE
|10,48
|273.576.821
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,81
|469.764.170
|% -0,71
|
|ODAS
|2,19
|334.438.998
|% 0,46
|
|THYAO
|13,56
|2.012.143.820
|% -2,16
|
|CEMAS
|1,29
|128.355.444
|% -0,77
|
|IHLGM
|1,25
|110.177.220
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9555
|7,9954
|% 0,96
|
|Frank
|6,2633
|6,3010
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6349
|1,6431
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-15,01
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-34,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|-45,25
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-21,89
|
|Çeyrek
|522
|534
|-10,94
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,25
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Seans Raporu
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