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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.02.2020 10:30
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SEMİH KARA 01.10.2014 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Serbest Fonlar Müdürü 2011-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2007-2011 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821393


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 16,58 139.277.737 % 12,64  
MIPAZ 3,27 168.891.768 % 11,22  
GSRAY 3,99 121.193.035 % 10,83  
EPLAS 13,75 93.969 % 10,00  
KLNMA 42,62 53.591.903 % 9,28  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9555 7,9954 % 0,96  
Frank 6,2633 6,3010 % 0,65  
Riyal 1,6349 1,6431 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 -15,01  
Altın Gr. 327 327 0,43  
Cumhuriyet 2.168 2.201 -34,00  
Tam 2.154 2.208 -45,25  
Yarım 1.041 1.068 -21,89  
Çeyrek 522 534 -10,94  
Gümüş.Ons 18,35 18,39 -0,28  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 -0,02  
B. Petrol 55,52 55,52 -0,25  
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