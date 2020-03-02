***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.03.2020 11:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ 20
BIST-KYD REPO(BRÜT) ENDEKSİ 75
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823237
BIST
14:22107.630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.636,63
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:226,2537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,2510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:226,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0562
|Açılış
|: 6,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:22323,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 7,31
|Açılış
|: 323,67
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,79
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|350.566.721
|% 15,57
|
|OYAYO
|4,46
|19.333.815
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|6.456.545
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,82
|4.760.795
|% 14,16
|
|GRNYO
|1,71
|20.174.410
|% 14,00
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|FENER
|11,53
|36.877.678
|% -2,62
|
|SNGYO
|1,20
|166.096
|% -2,44
|
|ECZYT
|11,72
|5.906.282
|% -2,33
|
|THYAO
|11,90
|679.267.336
|% 1,28
|
|ASELS
|28,20
|375.485.937
|% 2,55
|
|KARSN
|1,93
|350.566.721
|% 15,57
|
|GARAN
|9,64
|290.645.889
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|222.939.889
|% 4,37
|
|KARSN
|1,93
|350.566.721
|% 15,57
|
|YKBNK
|2,39
|222.939.889
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,41
|113.743.817
|% 1,44
|
|ADESE
|1,48
|111.617.413
|% 7,25
|
|ODAS
|2,03
|151.855.685
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9516
|7,9915
|% -0,18
|
|Frank
|6,4836
|6,5227
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6608
|1,6691
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|27,82
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,08
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.136
|2.189
|29,06
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|14,05
|
|Çeyrek
|518
|529
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|0,74
|