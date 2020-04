***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Süresi SüresizdirFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 27.03.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerBİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününüden (tatil günü olması halinde talip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar ve her ayın son iş gününden 1 iş günü öncesi (yılsonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar katılma payı alım talimatı vereilebilir. bozum talimtları ise her ayın 15'ine kadar (15.günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) a kadar verilebilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir. Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon alım satım talimatları sadece Yapı Kredi Portföy Yöenetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi ççerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. nin talimatıyla verilebilir. fon Özel Fon niteliğindendir. Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra ve son iş gününden 1 işgünü öcesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum Tlimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesi halinde talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören dövi, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar ( vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde "swaption" (swap opsiyon) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 5Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi?nin performans dönemine denk gelen getirisidir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00055 0,2 0,00055 0,2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmi DURMUŞ 26.05.2010 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMEFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFAZLI TAŞKENT 04.02.2010 01.01.2013-31.01.2015 Özel Portföy Yönetimi / Portföy Yöneticisi - 01.02.2015-01.02.2018 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - 01.02.2018-31.08.2018 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - 01.09.2018-devam.. Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFerzan PEYK 01.01.2016 2013-2016 Yapı ve Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2018-devam.. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 17 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYAPI KREDİ PLAZA D BLOK 34330 LEVET BEŞİKTAŞ İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 6195 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaİSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.trDİDEM ÇANKAYA URAL BÖLÜM MÜDÜRÜ 0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833816BIST