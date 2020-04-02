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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.04.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834229


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BMELK 1,33 309.641 % 9,92  
ITTFH 2,33 44.753.371 % 9,91  
DAGHL 3,00 6.989.140 % 9,89  
UZERB 2,49 69.199 % 9,69  
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Sterlin 8,2474 8,2888 % -0,22  
Frank 6,8442 6,8854 % -1,02  
Riyal 1,7611 1,7700 % -0,87  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.605 1.606 14,52  
Altın Gr. 343 343 0,27  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,37 14,41 0,43  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 0,08  
B. Petrol 27,19 27,19 2,45  
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