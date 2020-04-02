***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2020 15:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 01.02.2018 2018-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür / 2014- 2010 / Alternatif YATIRIM Ürünleri/ Portföy Yöneticisi 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
SELÇUK YILMAZ 01.10.2013 2013-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2011-2013 / Türkiye Vakıflar Bankası / Müdür Yardımcısı 2009-2011 / Halk Yatırım / Yönetmen 10 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834230
BIST
15:3588.876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -209,53
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
15:356,6533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0491
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
15:357,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0700
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2747
15:35343,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 343,27
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|44.753.371
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.989.140
|% 9,89
|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|RTALB
|4,62
|6.335.607
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|790.254
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.777.713
|% -9,90
|
|OSMEN
|6,20
|24.464
|% -9,49
|
|PINSU
|2,82
|13.243.179
|% -9,32
|
|PETKM
|3,54
|1.824.390.198
|% 6,31
|
|SASA
|7,67
|384.132.602
|% -2,91
|
|GSRAY
|2,25
|346.221.082
|% -7,79
|
|GARAN
|7,74
|342.230.025
|% -1,28
|
|ECILC
|4,52
|310.562.466
|% 0,89
|
|PETKM
|3,54
|1.824.390.198
|% 6,31
|
|GSRAY
|2,25
|346.221.082
|% -7,79
|
|IHLGM
|1,03
|110.588.350
|% -3,74
|
|ADESE
|1,10
|89.791.878
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,86
|150.695.697
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2487
|8,2901
|% -0,20
|
|Frank
|6,8465
|6,8878
|% -0,99
|
|Riyal
|1,7612
|1,7700
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|14,60
|
|Altın Gr.
|344
|344
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,40
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,08
|
|B. Petrol
|27,18
|27,18
|2,44
|