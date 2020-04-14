***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTÜLİN TORA 06.12.2010 2005-2008 Finans Portföy Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2008 ? 2010 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 2010 - 2014 YapıKredi Portföy Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2014 -2018 YapiKredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2018 Güncel Tarih YapiKredi Portföy Özel Portföy Yönetimi B ölüm Müdürü 12 İLERİ DÜZEY-TÜREVÜMİT ERSAMUT 01.05.2019 2019 - Yapı Kredi Portföy Yönetimi ? YF ÖPY ve Serbest Fonlar Grup Müdürü 2015 ? 2019 - Yapı Kredi Portföy Yönetimi ?YF Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2004 ? 2015 ? Yapı Kredi Bankası ? Hazine Yönetimi / SGMK & Döviz Piyasaları 17 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSLARIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837837BIST