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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.04.2020 15:22
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 06.12.2010 2005-2008 Finans Portföy Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2008 ? 2010 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 2010 - 2014 YapıKredi Portföy Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2014 -2018 YapiKredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2018 Güncel Tarih YapiKredi Portföy Özel Portföy Yönetimi B ölüm Müdürü 12 İLERİ DÜZEY-TÜREV
ÜMİT ERSAMUT 01.05.2019 2019 - Yapı Kredi Portföy Yönetimi ? YF ÖPY ve Serbest Fonlar Grup Müdürü 2015 ? 2019 - Yapı Kredi Portföy Yönetimi ?YF Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2004 ? 2015 ? Yapı Kredi Bankası ? Hazine Yönetimi / SGMK & Döviz Piyasaları 17 DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSLARI




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Riyal 1,8081 1,8172 % 0,75  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 381 381 7,70  
Cumhuriyet 2.432 2.493 49,70  
Tam 2.500 2.566 51,20  
Yarım 1.216 1.249 24,90  
Çeyrek 610 625 12,50  
Gümüş.Ons 15,75 15,79 0,36  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,10  
B. Petrol 29,61 29,61 -2,13  
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