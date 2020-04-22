***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.04.2020 15:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80 ini devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları ile Kurulca izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.Fonun yatırım amacı, yatırımcının uzun vadeli potansiyel kazancını, yukarıdan aşağıya (TOP-DOWN) metodu ve varlık gruplarında çeşitlendirme ile analitik varlık dağılımı stratejisi kullanılarak uygun olan risk düzeyinde maksimize etmektir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839818
BIST
16:3998.833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.214,49
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:396,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:397,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:39384,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 6,06
|Açılış
|: 384,29
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
384,82
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|18.077.863
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.235.592
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|57.986.075
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|ATAGY
|3,81
|14.576.241
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ITTFH
|2,52
|9.410.870
|% -5,26
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,33
|26.655.657
|% -4,86
|
|GARAN
|8,16
|783.068.889
|% -0,24
|
|SOKM
|10,63
|492.330.106
|% 9,93
|
|SASA
|8,90
|484.455.977
|% 7,10
|
|ECILC
|4,75
|404.586.420
|% 2,15
|
|ASELS
|27,00
|351.402.684
|% 0,15
|
|DOHOL
|1,81
|272.940.921
|% 5,23
|
|KARSN
|1,58
|181.400.488
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|306.966.023
|% 6,30
|
|YKBNK
|2,01
|227.275.807
|% 1,01
|
|GARAN
|8,16
|783.068.889
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6084
|8,6516
|% 0,70
|
|Frank
|7,1921
|7,2354
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|21,30
|
|Altın Gr.
|382
|382
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.513
|29,00
|
|Tam
|2.518
|2.578
|29,70
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|14,50
|
|Çeyrek
|615
|629
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|20,93
|20,93
|1,60
|
Seans Raporu
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 982, 11 artarak (% 1.07 ) 93, 010
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DIRIT, VANGD, EUKYO, CASA, EKIZ, OZRDN, EGCYO, POLTK, TKURU
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16:54
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16:54
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16:54CLEBI
Yüzde 6.06 oranında artışla 81.35 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 924 adet işlem