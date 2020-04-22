***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.04.2020 15:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 11.05.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839819
BIST
16:4098.858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.238,64
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:406,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:407,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:40384,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 6,06
|Açılış
|: 384,29
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
384,82
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|18.077.239
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|57.960.357
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.224.977
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,83
|14.273.363
|% -5,43
|
|ITTFH
|2,52
|9.400.526
|% -5,26
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,33
|26.575.489
|% -4,86
|
|GARAN
|8,16
|773.541.423
|% -0,24
|
|SOKM
|10,63
|492.242.993
|% 9,93
|
|SASA
|8,96
|454.448.703
|% 7,82
|
|ECILC
|4,72
|397.218.686
|% 1,51
|
|ASELS
|27,02
|347.173.775
|% 0,22
|
|DOHOL
|1,81
|272.533.023
|% 5,23
|
|KARSN
|1,59
|181.196.335
|% 5,30
|
|GSRAY
|2,69
|306.414.294
|% 5,91
|
|YKBNK
|2,02
|226.855.405
|% 1,51
|
|GARAN
|8,16
|773.541.423
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6010
|8,6441
|% 0,61
|
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,80
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,44
|21,44
|2,11
|
Seans Raporu
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1021, 44 artarak (% 0.88 ) 116, 551
-
16:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SOKM, SASA
-
16:49XU100
Endeks 98, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 9, 282.00 milyon TL de
-
16:49MIPAZ
Yüzde 6.64 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 236, 769 adet işlem
-
16:48RAYSG
Yüzde 9.84 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 392, 135 adet işlem