***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.05.2020 11:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80 ini devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları ile Kurulca izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.Fonun yatırım amacı, yatırımcının uzun vadeli potansiyel kazancını, yukarıdan aşağıya (TOP-DOWN) metodu ve varlık gruplarında çeşitlendirme ile analitik varlık dağılımı stratejisi kullanılarak uygun olan risk düzeyinde maksimize etmektir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842958
BIST
11:4298.668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -69,35
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:427,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0879
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:427,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0720
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:42391,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,34
|Açılış
|: 391,79
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.178.566
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.063.849
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.372.181
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,38
|81.653.271
|% -8,84
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|DEVA
|15,08
|27.983.389
|% -5,93
|
|KRDMD
|2,37
|388.346.913
|% 4,87
|
|ASELS
|27,22
|216.094.302
|% 0,59
|
|GARAN
|8,10
|197.648.847
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,28
|141.698.264
|% 3,02
|
|PETKM
|3,51
|135.332.088
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,37
|388.346.913
|% 4,87
|
|ODAS
|1,85
|132.009.682
|% 2,21
|
|KARSN
|1,84
|119.716.773
|% 6,36
|
|PETKM
|3,51
|135.332.088
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,29
|47.136.576
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8193
|8,8635
|% 0,48
|
|Frank
|7,3031
|7,3471
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8993
|1,9089
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-0,45
|
|Altın Gr.
|393
|393
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.566
|25,30
|
|Tam
|2.591
|2.633
|30,10
|
|Yarım
|1.264
|1.287
|14,70
|
|Çeyrek
|630
|644
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,45
|31,45
|0,48
|
Seans Raporu
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11:54ASLAN
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 36.68 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 859 adet işlem
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Yüzde -3.21 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 954 adet işlem
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -122, 69 kaybederek (% -0.13 ) 92, 403
-
11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, ARTI, EKIZ, EGCYH, UZERB, TACTR, EGCEY, TUCLK, CASA, EGCYO