***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80 ini devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları ile Kurulca izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.Fonun yatırım amacı, yatırımcının uzun vadeli potansiyel kazancını, yukarıdan aşağıya (TOP-DOWN) metodu ve varlık gruplarında çeşitlendirme ile analitik varlık dağılımı stratejisi kullanılarak uygun olan risk düzeyinde maksimize etmektir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842958BIST