***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYYAPO00204Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.06.2020Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFazlı TAŞKENT 01.02.2015 2015-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2014-2015 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2013-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Özel Portföy Yönetimi Bölümü / Portföy Yöneticisi 2012-2013 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Portföy Yöneticisi 2008-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Yatırım ve Kantitatif Analiz / Analist 12 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlarFerzan PEYK 01.01.2016 2013-2016 Yapı Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2016-2018 Yapı Kredi portföy Emeklilik ve SGMK Grup Müdürü - 2018-devam.. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Grup Müdürü 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844388BIST