***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 12:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00204
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.06.2020
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fazlı TAŞKENT 01.02.2015 2015-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2014-2015 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2013-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Özel Portföy Yönetimi Bölümü / Portföy Yöneticisi 2012-2013 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Portföy Yöneticisi 2008-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Yatırım ve Kantitatif Analiz / Analist 12 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2013-2016 Yapı Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2016-2018 Yapı Kredi portföy Emeklilik ve SGMK Grup Müdürü - 2018-devam.. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Grup Müdürü 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844388
BIST
12:5198.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 843,79
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:517,0324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:517,6128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:51385,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 385,58
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.710
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,74
|50.359.726
|% -5,84
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|SEYKM
|11,03
|19.948.216
|% -4,34
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,31
|426.652.823
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,76
|353.294.998
|% -3,59
|
|ALKIM
|15,93
|309.899.462
|% 9,94
|
|MGROS
|33,40
|289.666.314
|% 5,70
|
|GARAN
|7,77
|273.313.804
|% 0,13
|
|IHLGM
|1,19
|171.532.972
|% -1,65
|
|KRDMD
|2,39
|269.365.786
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|67.956.641
|% 7,02
|
|ISFIN
|3,76
|353.294.998
|% -3,59
|
|CEMAS
|1,08
|95.091.401
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6425
|8,6858
|% -0,63
|
|Frank
|7,2078
|7,2512
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8661
|1,8755
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,83
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.525
|-13,00
|
|Tam
|2.555
|2.590
|-13,30
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,70
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,43
|