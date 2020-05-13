KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|6.194.779
|% 10,00
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5583
|8,6012
|% 0,07
|Frank
|7,1734
|7,2166
|% -0,22
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,81
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,39
|Cumhuriyet
|2.467
|2.508
|-2,80
|Tam
|2.539
|2.573
|-2,90
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,50
|Çeyrek
|620
|629
|-0,70
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|B. Petrol
|29,20
|29,20
|-0,78
Seans Raporu
- 11:06SELEC Yüzde 7.89 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 525, 507 adet işlem
- 11:05XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 0.01 ) 116, 132
- 11:05 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ECILC
- 11:05 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, ECILC, YKBNK
- 11:05XU100 Endeks 99, 922 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 3, 231.00 milyon TL de