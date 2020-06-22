***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2020 12:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00547 2 0,00274 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852267
BIST
12:22115.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.563,72
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:226,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8600
En Düşük
6,8353
12:227,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:22385,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 385,88
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|44.035.443
|% 9,94
|
|PEKGY
|7,69
|11.324.184
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,35
|24.099.809
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.433.381
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|RTALB
|29,24
|7.643.248
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.268.410
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.421.539
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.639.872
|% -9,85
|
|GARAN
|8,61
|1.593.808.880
|% 3,36
|
|VAKBN
|5,46
|1.231.822.841
|% 3,41
|
|HALKB
|6,52
|813.644.401
|% 6,71
|
|THYAO
|12,74
|771.015.422
|% 1,76
|
|AKBNK
|6,18
|697.511.824
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,46
|1.231.822.841
|% 3,41
|
|GARAN
|8,61
|1.593.808.880
|% 3,36
|
|KRDMD
|2,98
|502.657.591
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,87
|282.699.899
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|347.244.154
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4926
|8,5352
|% 0,77
|
|Frank
|7,1859
|7,2292
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,68
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.519
|32,40
|
|Tam
|2.571
|2.583
|31,30
|
|Yarım
|1.253
|1.263
|16,20
|
|Çeyrek
|628
|632
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,07
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,13
|