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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.07.2020 15:37
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859689


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
BFREN 455,80 7.202.552 % 9,99  
FMIZP 60,55 14.062.458 % 9,99  
PKENT 334,80 2.882.415 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5773 8,6203 % -0,09  
Frank 7,2786 7,3225 % 0,34  
Riyal 1,8253 1,8344 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,13  
Altın Gr. 397 397 -0,35  
Cumhuriyet 2.584 2.604 -2,80  
Tam 2.661 2.672 -2,80  
Yarım 1.292 1.307 -1,40  
Çeyrek 646 654 -0,70  
Gümüş.Ons 19,12 19,14 0,07  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 0,00  
B. Petrol 42,34 42,34 -0,38  
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