***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2020 15:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859689
BIST
15:27117.679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -719,66
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:276,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:277,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:27397,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 397,24
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|14.062.458
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.391.954
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.868.859
|% -9,96
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|TURGG
|54,40
|4.924.659
|% -4,73
|
|EKGYO
|2,31
|1.496.979.474
|% 1,76
|
|ODAS
|2,88
|575.510.641
|% -2,37
|
|TRGYO
|4,17
|344.443.503
|% 4,51
|
|IHLGM
|1,81
|307.820.625
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,18
|285.652.645
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,65
|404.584.420
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|301.486.340
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,80
|476.800.324
|% 0,36
|
|IHLAS
|0,91
|124.998.585
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,37
|265.968.737
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5773
|8,6203
|% -0,09
|
|Frank
|7,2786
|7,3225
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,13
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.604
|-2,80
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-2,80
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,40
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,00
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,38
|