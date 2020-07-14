***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2020 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, fon toplam değerinin en az %80?ini devamlı olarak yurtdışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefleyen bir fondur.Ortaklık paylarının dışında, fon portföyünün en fazla %20?lik kısmı ise bu izahnamenin (2.4) maddesindeki tabloda yer alan diğer varlıklar arasından portföy yöneticileri tarafından belirlenenlerden oluşabilir. Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Bu çerçevede, Fon, yurtdışı borsalarda işlem gören yabancı teknoloji şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Fon?un yatırım stratejisi kapsamında likiditesi yüksek sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına özen gösterilmektedir 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859690
BIST
15:28117.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -759,71
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:286,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:287,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:28397,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 397,24
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|14.062.458
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.391.954
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.868.859
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.496.979.474
|% 1,76
|
|GARAN
|7,91
|595.996.436
|% -0,75
|
|THYAO
|11,91
|586.754.599
|% -0,50
|
|ODAS
|2,88
|575.510.641
|% -2,37
|
|SASA
|11,95
|480.374.374
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,31
|1.496.979.474
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,66
|403.879.844
|% 0,61
|
|TSKB
|1,26
|301.297.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,88
|575.510.641
|% -2,37
|
|IHLGM
|1,81
|307.820.625
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5763
|8,6193
|% -0,10
|
|Frank
|7,2783
|7,3221
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,41
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,30
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,30
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,30
|