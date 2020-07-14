***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, fon toplam değerinin en az %80?ini devamlı olarak yurtdışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefleyen bir fondur.Ortaklık paylarının dışında, fon portföyünün en fazla %20?lik kısmı ise bu izahnamenin (2.4) maddesindeki tabloda yer alan diğer varlıklar arasından portföy yöneticileri tarafından belirlenenlerden oluşabilir. Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Bu çerçevede, Fon, yurtdışı borsalarda işlem gören yabancı teknoloji şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Fon?un yatırım stratejisi kapsamında likiditesi yüksek sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına özen gösterilmektedir 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859690BIST