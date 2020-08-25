***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.08.2020 14:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yönetimi kapsamında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, fon toplam değerinin asgari %20'lik kısmı mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların payları ve asgari %20'lik kısmı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmak kaydıyla, birlikte fon toplam değerine oranı ise asgari %80 olacak şekilde, yerli veya yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetleri ile altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Bu sermaye araçları arasından ise likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay ve risk/getiri değerlendirmeleri ile bulunan araçlar tercih edilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871051
BIST
16:061.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:067,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,4320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:068,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0651
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7630
En Düşük
8,6716
16:06459,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,35
|Açılış
|: 459,15
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:06
|INTEM
|14,30
|3.946.764
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.802.285
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|BFREN
|928,00
|38.845.498
|% 9,98
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|NIBAS
|15,03
|4.776.967
|% -7,22
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|THYAO
|11,39
|1.434.729.655
|% 2,80
|
|PETKM
|4,15
|1.082.996.729
|% 0,24
|
|SASA
|16,06
|1.009.459.179
|% 7,79
|
|TUPRS
|84,10
|591.232.171
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,07
|557.977.993
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,07
|557.977.993
|% -3,27
|
|PETKM
|4,15
|1.082.996.729
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,92
|464.943.387
|% -0,52
|
|GSRAY
|2,98
|513.363.460
|% 2,05
|
|BJKAS
|3,14
|417.282.040
|% -1,26
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3953
|7,3986
|% 0,28
|
|Euro
|8,7542
|8,7630
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,6982
|9,7469
|% 0,89
|
|Frank
|8,1022
|8,1510
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9672
|1,9770
|% 0,26
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-3,21
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-28,00
|
|Tam
|3.030
|3.107
|-21,85
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,57
|
|Çeyrek
|735
|751
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|0,55
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 12, 455.00 milyon TL de
-
16:21DZGYO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 299 adet işlem
-
16:20NIBAS
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 971 adet işlem
-
16:18RYSAS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 985, 983 adet işlem
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.32 ) 1, 019