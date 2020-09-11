***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.09.2020 10:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80 ini devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları ile Kurulca izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.Fonun yatırım amacı, yatırımcının uzun vadeli potansiyel kazancını, yukarıdan aşağıya (TOP-DOWN) metodu ve varlık gruplarında çeşitlendirme ile analitik varlık dağılımı stratejisi kullanılarak uygun olan risk düzeyinde maksimize etmektir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874581
BIST
12:201.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:207,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,4860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4723
En Düşük
7,4368
12:208,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8667
En Düşük
8,7908
12:20466,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 466,82
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:20
|DNISI
|6,82
|1.957.408
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|57.227.226
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.165.724
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.864.462
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.015.372
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.627.406
|% -9,80
|
|HATEK
|12,15
|38.661.552
|% -9,67
|
|THYAO
|10,95
|529.358.070
|% 1,77
|
|PETKM
|4,22
|425.482.870
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,54
|378.008.395
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,55
|359.810.350
|% 6,90
|
|RTALB
|58,70
|336.717.681
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,54
|378.008.395
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,55
|359.810.350
|% 6,90
|
|IHLAS
|1,07
|244.180.021
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|234.908.455
|% 3,20
|
|PETKM
|4,22
|425.482.870
|% -0,94
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4685
|7,4723
|% 0,32
|
|Euro
|8,8601
|8,8667
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,5117
|9,5594
|% -0,01
|
|Frank
|8,1857
|8,2351
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9846
|1,9945
|% 0,24
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,09
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-18,36
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,88
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,44
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-0,01
|
Seans Raporu
12:20
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, MGROS, HALKB
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 92 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, TACTR, UZERB, SODSN, TKURU, ISBIR, EMNIS
-
12:29
PKENT, BANVT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında